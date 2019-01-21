Прокурор попросил 10 лет тольяттинцу, две недели прятавшему труп жены в "Газели"

В понедельник, 21 января, в суде Автозаводского района Тольятти состоялись прения по делу Дмитрия Ефремова, обвиняемого в убийстве — ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Дмитрия обвиняют в убийстве жены. Его супруга пропала в начале сентября 2018 года. Мужчина отвез их двухлетнего сына к теще в Ульяновскую область, а всем интересующимся говорил, что жена отправилась отдыхать в Турцию.

Тело пропавшей женщины, завернутое в полиэтиленовый пакет, нашли 24 сентября, когда правоохранители вскрыли термобудку "Газели", припаркованной у дома № 18 на ул. Дзержинского, в котором жила семья Ефремовых.

По предварительной версии следствия, после убийства тело женщины пролежало до 12 сентября в ванной их с Дмитрием квартиры. Потом мужчина завернул труп в пакет для стройматериалов и переложил в термобудку "Газели", на которой работал. Когда шли поиски женщины, Ефремов арендовал для работы автомобиль и уехал на нем в Татарстан, где его и задержали.

Во время следствия Дмитрий отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, позволяющей не давать показания против себя. В суде он продолжал отказываться от дачи показаний. Сейчас процесс вошел в завершающую стадию.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде Автозаводского района, 21 января на прениях представитель гособвинения просил признать Ефремова виновным и назначить ему 10 лет лишения свободы. Также представитель прокуратуры просил удовлетворить иск о возмещении морального вреда потерпевшим — родителям погибшей, по миллиону рублей.

Адвокат просил суд назначить Ефремову наказание ниже низшего предела (с учетом ст. 64 УК РФ). Также защита не согласилась с суммой иска.

Подсудимый отказался выступать на прениях.

Как пояснили в суде, на следующем заседании 25 января Ефремову предоставят последнее слово, а потом суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.