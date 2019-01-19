Тольяттинец украл у матери телевизор

Жительница Автозаводского района обратилась в полицию из-за того, что у нее пропал телевизор стоимостью 12 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Она жила в квартире с 33-летним безработным ранее судимым сыном. Потерпевшая сама предположила, он может быть причастен к краже. Мужчину нашли у приятеля, украденный телевизор был с ним.

Тольяттинец признал вину и сказал, что на вырученные от продажи телевизора деньги хотел отдохнуть с друзьями. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.