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Происшествия

После пожара на даче под Тольятти нашли тела мужчины и женщины

ТОЛЬЯТТИ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛАГ НЬЮС.
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В субботу, 19 января, в 0:42, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на 12 линии СНТ "Росток-1" в селе Подстепки Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели дачный дом и баня. Огонь охватил 44 кв. м. В борьбе с огнем участвовали девять человек. Пожар удалось ликвидировать в 4:24.

По предварительным данным оперативных структур, при тушении были возгорания обнаружены тела мужчины и женщины.

Причины гибели людей устанавливаются, также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

Теги: пожары смерть Тольятти
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