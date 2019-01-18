Специалиста "Самарского ветеринарного объединения" подозревают во взяточничестве на полмиллиона рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении главного специалиста тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области "Самарское ветеринарное объединение". Его подозревают в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2016 г. по 2018 г. подозреваемый неоднократно получал взятки на общую сумму более 560 тыс. руб. за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на товар. При этом продукцию животного происхождения он не осматривал. Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".