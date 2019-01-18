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Происшествия

Специалиста "Самарского ветеринарного объединения" подозревают во взяточничестве на полмиллиона рублей

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении главного специалиста тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области "Самарское ветеринарное объединение". Его подозревают в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2016 г. по 2018 г. подозреваемый неоднократно получал взятки на общую сумму более 560 тыс. руб. за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на товар. При этом продукцию животного происхождения он не осматривал.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

Теги: преступление уголовное дело взятка ветеринария Тольятти
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