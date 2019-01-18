16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Специалиста "Самарского ветеринарного объединения" подозревают во взяточничестве на полмиллиона рублей Минспорта: "Пока нет подтверждения, что на вечерней тренировке тренер находился в состоянии опьянения" В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали тренера ХК "Лада"-2008 Три человека пострадали в Тольятти при столкновении Chevrolet и "четырнадцатой" В Тольятти уволили директора школы № 85, попавшую под уголовное преследование

Происшествия

На базе отдыха под Тольятти мусоровоз сбил мужчину

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати

В среду, 16 января, в 14:30, на одной из баз отдыха в Ставропольском районе 40-летний водитель мусоровоза КамАЗ-МК18, выезжая с базы отдыха, сбил 65-летнего мужчину, стоявшего на краю проезжей части, и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На следующий день, 17 января, сбитый пешеход сам обратился в больницу, где у него выявили перелом костей стопы и назначили амбулаторное лечение.

Полицейские установили личность скрывшегося водителя. По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие Самара
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3