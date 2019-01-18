На базе отдыха под Тольятти мусоровоз сбил мужчину

В среду, 16 января, в 14:30, на одной из баз отдыха в Ставропольском районе 40-летний водитель мусоровоза КамАЗ-МК18, выезжая с базы отдыха, сбил 65-летнего мужчину, стоявшего на краю проезжей части, и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На следующий день, 17 января, сбитый пешеход сам обратился в больницу, где у него выявили перелом костей стопы и назначили амбулаторное лечение. Полицейские установили личность скрывшегося водителя. По факту ДТП ведется проверка.