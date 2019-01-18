16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минспорта: "Пока нет подтверждения, что на вечерней тренировке тренер находился в состоянии опьянения" В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали тренера ХК "Лада"-2008 Три человека пострадали в Тольятти при столкновении Chevrolet и "четырнадцатой" В Тольятти уволили директора школы № 85, попавшую под уголовное преследование Под Тольятти спасали рыбаков со сломавшейся мотособакой

Происшествия

Тольяттинец продал взятый в аренду автомобиль

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати

В Тольятти в отношении 20-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина, сдающий машины в аренду, сообщил полиции, что безработный клиент не вернул арендованную Lada Granta. Ущерб он оценил в 313,5 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали, оказалось, что ранее он уже был судим за кражу и подделку идентификационного номера автомобиля. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что машину уже продал, а вырученные деньги потратил. Теперь полицейские разыскивают автомобиль.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Теги: преступление мошенничество уголовное дело автомобили Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3