Тольяттинец продал взятый в аренду автомобиль

В Тольятти в отношении 20-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина, сдающий машины в аренду, сообщил полиции, что безработный клиент не вернул арендованную Lada Granta. Ущерб он оценил в 313,5 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали, оказалось, что ранее он уже был судим за кражу и подделку идентификационного номера автомобиля. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что машину уже продал, а вырученные деньги потратил. Теперь полицейские разыскивают автомобиль.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".