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Происшествия

Тольяттинца будут судить за кражу номеров с машины

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти направили в суд уголовное дело 22-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 325.1 УК РФ ("Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства из корыстной заинтересованности"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным правоохранителей, с 24 на 25 апреля 2017 г. молодой человек открутил с чужого автомобиля переднюю и заднюю таблички госномера и оставил на лобовом стекле записку с требованием 5 тыс. рублей за возврат номеров.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Теги: преступление уголовное дело кража Самара
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