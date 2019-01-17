Тольяттинца будут судить за кражу номеров с машины

В Тольятти направили в суд уголовное дело 22-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 325.1 УК РФ ("Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства из корыстной заинтересованности"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным правоохранителей, с 24 на 25 апреля 2017 г. молодой человек открутил с чужого автомобиля переднюю и заднюю таблички госномера и оставил на лобовом стекле записку с требованием 5 тыс. рублей за возврат номеров. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.