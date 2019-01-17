В Тольятти уволили директора школы № 85, попавшую под уголовное преследование

В Тольятти уволили директор школы № 85 Ирину Рассохину, в отношении которой сейчас расследуют уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Самарской области.

Рассохину уволили с 9 января в соответствии распоряжением заместителя главы Тольятти от 19 декабря 2018 года. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в школе, сейчас обязанности директора исполняет Елена Кинцель.

По данным правоохранителей, уголовное дело в отношении Рассохиной возбудили по материалам прокуратуры Комсомольского района в ноябре 2018 года. Женщину подозревали в том, что она приняла на работу педагогами в школу двух своих родственников без соответствующей квалификации, а также начисляла стимулирующие выплаты отдельным сотрудникам без соответствующих правовых оснований.

Сейчас расследование продолжается.