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Происшествия

Вор вынес телефоны на полмиллиона из павильона в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти из павильона украли телефоны на 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

15 января, с 4:40 до 4:45, в торговый павильон на ул. Карла Маркса проник злоумышленник, повредив входную дверь. Он похитил 19 телефонов общей стоимостью свыше 500 тыс. рублей.

Теперь мужчину объявили в розыск.

Приметы злоумышленника: на вид 35-40 лет, рост 170- 175 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку до пояса, черную вязаную шапку, черные брюки, черные ботинки и черные перчатки.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о личности или местонахождении подозреваемого, обращаться по телефонам: ОДЧ ОП № 24 УМВД России по Тольятти 8(8482) 93-48-62; ОУР 8(8482) 93-48-52, 22-99-66 или 020 (102 с мобильного).

Теги: преступление уголовное дело кража розыск Тольятти
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