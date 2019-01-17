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Происшествия

Под Тольятти спасали рыбаков со сломавшейся мотособакой

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда, сообщает ПСС Самарской области.

Фото: pssso.ru

Мужчины отправились рыбачить на Волгу рядом с пос. Луначарский на мотособаке. На обратном пути рыбаки попали в наледь и двигатель мотособаки пришел в негодность. Спасая технику, мужчины сильно промокли и вынуждены были просить помощи у спасателей.

В 17:50 сотрудники ПСО Тольятти выехали на помощь. Найти мужчин удалось, когда уже было темно. Из-за ледовой обстановки и темноты их перевозили по одному. В 23:30 спасательная операция была завершена. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

Теги: ЧП рыбаки эвакуация спасатели река Волга Тольятти
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