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Происшествия

В Тольятти горел грузовик Mercedes

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 января, около 18:59, в Тупиковом проезде в Центральном районе Тольятти произошел пожар. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел грузовик Mercedes.

В борьбе с огнем участвовали 17 человек. Пожар удалось ликвидировать в 19:11.

По данным оперативных служб, в результате пожара у грузовика обгорела кабина и частично — термобудка. Кроме того, огонь повредил два других находившихся поблизости грузовика Mercedes. У них оплавились пластиковые части кузовов.

Причины пожара устанавливаются.

Теги: пожары автомобили Тольятти
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