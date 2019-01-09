В Тольятти горел грузовик Mercedes

В понедельник, 7 января, около 18:59, в Тупиковом проезде в Центральном районе Тольятти произошел пожар. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел грузовик Mercedes. В борьбе с огнем участвовали 17 человек. Пожар удалось ликвидировать в 19:11. По данным оперативных служб, в результате пожара у грузовика обгорела кабина и частично — термобудка. Кроме того, огонь повредил два других находившихся поблизости грузовика Mercedes. У них оплавились пластиковые части кузовов. Причины пожара устанавливаются.