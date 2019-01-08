Подросток пострадал в ДТП с двумя машинами в Тольятти

В понедельник, 7 января, в 19:00, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 32-летнего водителя ВАЗ-2114. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автомобилист ехал по Ленинскому проспекту в направлении пр. Степана Разина. По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 12 по Ленинскому проспекту он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Skoda Rapid под управлением 43-летнего мужчины. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка иномарки. По факту ДТП ведется проверка.