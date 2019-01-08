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Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 января, в Автозаводском районе Тольятти в ДТП попал 62-летний водитель Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полиции, в 7:40, выезжая с прилегающей территории дома № 111 по ул. Северной, он не уступил дорогу "семерке", под управлением 36-летнего мужчины, и столкнулся с ней.

В аварии пострадал водитель ВАЗ-21070 и три пассажира Lada Granta, двум из которых 28 лет, а третьему — 29. Старший из них госпитализирован.

По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти
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