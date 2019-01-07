Тольяттинская "Лада" проиграла "Нефтянику" - 4:7

В понедельник, 7 января, в ледовом дворце "Лада-Арена" хоккеисты тольяттинской "Лады" проиграли "Нефтянику" из Альметьевска.
Игра завершилась со счетом 4:7 в пользу гостей.
Теперь тольяттинцы 9 января на своем поле встретятся с "Ижсталью".
В понедельник, 7 января, в ледовом дворце "Лада-Арена" хоккеисты тольяттинской "Лады" проиграли "Нефтянику" из Альметьевска.
Игра завершилась со счетом 4:7 в пользу гостей.
Теперь тольяттинцы 9 января на своем поле встретятся с "Ижсталью".
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