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Спорт

Тольяттинская "Лада" проиграла "Нефтянику" - 4:7

ТОЛЬЯТТИ. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 января, в ледовом дворце "Лада-Арена" хоккеисты тольяттинской "Лады" проиграли "Нефтянику" из Альметьевска.

Игра завершилась со счетом 4:7 в пользу гостей.

Теперь тольяттинцы 9 января на своем поле встретятся с "Ижсталью".

Теги: ХК Лада ХК Нефтяник хоккей Тольятти
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