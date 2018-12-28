Конокрады "отметились" на Центральной площади Тольятти

В Тольятти полицейские разыскивают мужчин, укравших светоконструкцию с Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление совершили с 2:10 до 2:45 27 декабря. Злоумышленники увезли часть новогодней металлической иллюминационной композиции в виде лошади.

Воры были в темной одежде и уехали на серебристой Lada Priora, предположительно, с цифрами госномера "633". У автомобиля повреждено крыло, бампер и фара слева.

Всех, кто владеет информацией о личности, местонахождении разыскиваемых или имущества, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (8482) 391051, 8 (8482) 934862, или 020 (102 с мобильного).