Тольяттинца будут судить за убийство сожительницы и ее дочери

В Самарский областной суд направили уголовное дело 42-летнего тольяттинца. Его обвиняют по п. п. "а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек с целью скрыть другое преступление") и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

10 января 2018 г. в квартире в Комсомольском районе были обнаружены тела убитых 33-летней женщины и ее 16-летней дочери. Экспертиза показала, что жертв задушили.

По версии следствия, 3 января пьяный сожитель тольяттинки убил ее и дочь на почве ревности. После этого похитил мобильники потерпевших общей стоимостью 6,7 тыс. руб. и скрылся.