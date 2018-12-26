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Происшествия

Тольяттинца будут судить за убийство сожительницы и ее дочери

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский областной суд направили уголовное дело 42-летнего тольяттинца. Его обвиняют по п. п. "а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек с целью скрыть другое преступление") и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

10 января 2018 г. в квартире в Комсомольском районе были обнаружены тела убитых 33-летней женщины и ее 16-летней дочери. Экспертиза показала, что жертв задушили.

По версии следствия, 3 января пьяный сожитель тольяттинки убил ее и дочь на почве ревности. После этого похитил мобильники потерпевших общей стоимостью 6,7 тыс. руб. и скрылся.

Теги: преступление обвинение уголовное дело убийство кража Тольятти
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