В областной суд поступило дело о покушении на тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова (Сафрон)

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу троих членов банды, действовавшей в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о задержании Жесткова, Гореславца, Гафарова и еще одного человека, предположительно, Маликова стало известно в начале апреля 2017 года. Их задержали в рамках расследования покушения на убийство "авторитетного" бизнесмена из Тольятти Владимира Сафронова (Сафрон), имя которого нередко упоминалось в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ.

Владимир Сафронов едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Автозаводском районе. Он получил несколько ранений, но врачи спасли ему жизнь. Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку в арке дома. При осмотре машины были обнаружены два обгоревших пистолета с глушителями. Расследование этого преступления начиналось в Самарской области, но позже его передали в центральный аппарат СК РФ.

Как полагает следствие, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в местную банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство коммерсанта, чей бизнес впоследствии захватили члены банды.

К 2016 г. большинство из них привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ, в которую вошли двое его знакомых и другие.

Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину.

В тот же период сообщники вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая ей и родственникам заражением ВИЧ-инфекцией.

А в сентябре 2016 г. лидер банды решил организовать убийство бывшего сообщника. Злоумышленники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер банды в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого участников ОПГ задержали.

По данным Самарского облсуда Руслану Гафарову вменяют вымогательство (ст. 163 ч. 3 п. п. а, б УК РФ), Руслану Гореславцу — умышленное уничтожение чужого имущества, незаконный оборот оружия, два эпизода вымогательства и покушения на убийство (ст. 167 ч. 2; ст. 222 ч. 3; ст. 163 ч. 3 п. п. а, б; ст. 163 ч. 3 п. п. а, б; ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. ж УК РФ) и Вадиму Жесткову — бандитизм, умышленное уничтожение чужого имущества, незаконный оборот оружия, покушение на убийство, два эпизода вымогательства, убийство (ст. 167 ч. 2; ст. 222 ч. 3; ст. 209 ч. 2; ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. ж; ст. 163 ч. 3 п. п. а, б; ст. 163 ч. 3 п. п. а, б; ст. 105 ч. 2 п. п. ж, з УК РФ). Судья по делу пока не назначен.

Какова судьба четвертого задержанного, официально не сообщается.