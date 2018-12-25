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Происшествия

Экс-полицейского из Тольятти будут судить за мошенничество

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшего оперуполномоченного ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с мая 2016 г. по февраль 2017 г. он получил от женщины не менее 474 тыс. руб., а также IPhone 6, стоивший на тот момент около 42 тыс. рублей. При этом правоохранитель пообещал ей, что сделает так, что суд по делу женщины вынесет решение, не связанное с лишением свободы. Однако, на самом деле он не мог и не собирался выполнять обещание.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района Самары.

Теги: преступление уголовное дело мошенничество полиция Самара
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