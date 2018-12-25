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Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти 25 декабря избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летней девушки. Его арестовали на два месяца — до 24 февраля 2019 года.

Напомним, около 22:00 23 декабря на пустыре рядом с домом № 31а по ул. Юбилейной нашли тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями. По факту убийства возбудили уголовное дело.

В СУ СК подтвердили, что экспертиза показала, что на теле погибшей было более 30 колото-резанных ранений.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла после ссоры между подростками.

Вскоре задержали подозреваемого — 16-летнего знакомого девушки, проживающего также в Тольятти.

В прокуратуре Автозаводского района уточнили, что их представитель на судебном процессе поддержал ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.

Теги: преступление убийство подростки уголовное дело арест Тольятти
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