Арестован подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки

Автозаводский районный суд Тольятти 25 декабря избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летней девушки. Его арестовали на два месяца — до 24 февраля 2019 года.

Напомним, около 22:00 23 декабря на пустыре рядом с домом № 31а по ул. Юбилейной нашли тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями. По факту убийства возбудили уголовное дело.

В СУ СК подтвердили, что экспертиза показала, что на теле погибшей было более 30 колото-резанных ранений.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла после ссоры между подростками.

Вскоре задержали подозреваемого — 16-летнего знакомого девушки, проживающего также в Тольятти.

В прокуратуре Автозаводского района уточнили, что их представитель на судебном процессе поддержал ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.