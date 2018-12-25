Председателя ЖСК "Татищев-2" отстранили от должности

В понедельник, 24 декабря, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвоката Сергея Матвеева на решение Красноглинского райсуда о признании постановления о возбуждении уголовного дела в отношении председателя ЖСК "Татищев-2" Арсена Хевсокова законным. А накануне тот же райсуд отстранил Хевсокова от должности председателя этого кооператива, но это судебное решение пока не вступило в законную силу.

Отстранение инициировал районный следственный отдел регионального СУ СК РФ, где расследуют уголовное дело Хевсокова. Его подозревают по статье "Фальсификация единого госреестра юрлиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета" — ст. 170.1 УК РФ. Дело возбудили 2 октября, только после того, как инициативная группа обманутых дольщиков побывала на личном приеме у руководителя ведомства Валерия Самодайкина в начале октября 2018 года.

Федеральный судья Дмитрий Воложанинов оставил жалобу Хевсокова без удовлетворения.

Напомним, Жилищно-строительный кооператив "Татищев-2" был создан в Тольятти в 2007 году. В 2013 г. началось строительство 17-этажного дома, но уже в марте 2014 г. работы остановились. До сих пор 60 пайщиков, внесшие на строительство более 160 млн руб., не знают, достроится ли их жилье. А статус ЖСК не позволяет включить дом в реестр проблемных объектов.

Последующие годы они боролись за внесение их в реестр обманутых дольщиков и получение госпомощи на возведение дома. Параллельно граждане пытались противостоять рейдерскому захвату имущества кооператива. На волне противостояния пайщиков, в том числе и между собой, после осуждения руководителя ЖСК Виталия Евдокимова на его посту оказался Хевсоков. Однако, по мнению членов ЖСК, за два года его руководства строительство никак не продвинулось, а его хождения по инстанциям имеют целью личное обогащение.

21 декабря 2018 г. старший следователь Центрального МСО СУ СК РФ по Самарской области Лосев возбудил в отношении Хевсокова еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств по гражданскому делу". По версии предварительного следствия, в марте–апреле 2017 г. при рассмотрении в Автозаводском райсуде гражданского дела Хевсоков предъявил суду фальсифицированный протокол собрания членов ЖСК от 10 октября 2016 г. об избрании его председателем кооператива. В связи с этим общественный защитник дольщиков Александр Терещенко написал заявление в правоохранительные органы.

Летом 2017 г. Верховный Суд РФ отменил все решения нижестоящих судов в отношении бывшего председателя ЖСК Евдокимова, его выпустили на свободу. В конце ноября дело Евдокимова в очередной раз поступило на новое рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти.