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Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в Volvo, врезавшемся в столб

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 декабря, в Тольятти произошло ДТП, в котором три человека пострадали и один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в первом часу ночи 25-летний водитель Volvo V 70 с госномером Ульяновской области (73 регион) ехал по ул. Комзина со стороны Комсомольского шоссе. Он не справился с управлением и врезался в столб справа в 0,3 м от края проезжей части.

В аварии погиб 30-летний пассажир. Еще два пассажира 27 и 25 лет госпитализированы, водитель также получил травмы.

Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование. По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП смерть Тольятти
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