Один человек погиб и трое пострадали в Volvo, врезавшемся в столб

В воскресенье, 23 декабря, в Тольятти произошло ДТП, в котором три человека пострадали и один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в первом часу ночи 25-летний водитель Volvo V 70 с госномером Ульяновской области (73 регион) ехал по ул. Комзина со стороны Комсомольского шоссе. Он не справился с управлением и врезался в столб справа в 0,3 м от края проезжей части.

В аварии погиб 30-летний пассажир. Еще два пассажира 27 и 25 лет госпитализированы, водитель также получил травмы.

Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование. По факту ДТП ведется проверка.