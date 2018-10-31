У четырех тренеров детской хоккейной школы "Лада" были поддельные дипломы

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовные дела в отношении тренеров детско-юношеской хоккейной школы "Лада", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обнаружило, что у четырех тренеров были поддельные дипломы. Преподавателей приняли на работу в июне–июле 2018 года. Тогда они и предоставили дипломы ТГУ и Московского государственного педагогического университета о высшем образовании по специальности "педагог по физической культуре и спорту". Вузы подлинность этих дипломов не подтвердили.

В отношении тренеров возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование подложного документа").