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Происшествия

У четырех тренеров детской хоккейной школы "Лада" были поддельные дипломы

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовные дела в отношении тренеров детско-юношеской хоккейной школы "Лада", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обнаружило, что у четырех тренеров были поддельные дипломы. Преподавателей приняли на работу в июне–июле 2018 года. Тогда они и предоставили дипломы ТГУ и Московского государственного педагогического университета о высшем образовании по специальности "педагог по физической культуре и спорту". Вузы подлинность этих дипломов не подтвердили.

В отношении тренеров возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование подложного документа").

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