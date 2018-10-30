В Тольятти после столкновения с фурой госпитализирован водитель грузовика

В понедельник, 29 октября, в 7:10, в Тольятти произошло ДТП с участием 28-летнего водителя грузовика Scania с прицепом, ехавшим по ул. Борковской в направлении ул. Коммунальной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора на перекрестке с ул. Коммунальной, в районе дома № 37 по ул. Борковской, автомобилист не уступил дорогу и столкнулся со встречным КамАЗом под управлением 57-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель КамАЗа. Его госпитализировали.