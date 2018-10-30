АвтоВАЗ провел рокировку топ-менеджеров

Группа "АвтоВАЗ" объявляет о новых кадровых назначениях. С 1 ноября в должности вступают два топ-менеджера ВАЗа и двое покинут завод в Тольятти.

Михаил Рябов, генеральный директор "Lada Ижевский автомобильный завод", назначается на должность вице-президента ПАО "АвтоВАЗ" по производству автомобилей.

Николай Строков, вице-президент по производству автомобилей тольяттинского завода, назначается на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов.

Денис Носов, директор производства пластмассовых изделий (ППИ) ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти, назначается генеральным директором "Lada Ижевский автомобильный завод".

Сергей Урюпин, вице-президент компании в Тольятти по производству автокомпонентов, покидает ее и продолжит работу на одном из предприятий российской автомобильной промышленности на руководящей должности.

Президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис отметил, что новые назначения являются обычной практикой в автомобильной индустрии. "Перевод руководителей подразделений и новые вызовы для них обеспечивают профессиональный и личностный рост каждого менеджера, а также укрепляет горизонтальные связи внутри компании, необходимые для эффективной работы и оперативного принятия решений", — подчеркнул Каракатзанис.