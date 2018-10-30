АвтоВАЗ провел рокировку топ-менеджеров

Группа "АвтоВАЗ" объявляет о новых кадровых назначениях. С 1 ноября в должности вступают два топ-менеджера ВАЗа и двое покинут завод в Тольятти.
Михаил Рябов, генеральный директор "Lada Ижевский автомобильный завод", назначается на должность вице-президента ПАО "АвтоВАЗ" по производству автомобилей.
Николай Строков, вице-президент по производству автомобилей тольяттинского завода, назначается на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов.
Денис Носов, директор производства пластмассовых изделий (ППИ) ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти, назначается генеральным директором "Lada Ижевский автомобильный завод".
Сергей Урюпин, вице-президент компании в Тольятти по производству автокомпонентов, покидает ее и продолжит работу на одном из предприятий российской автомобильной промышленности на руководящей должности.
Президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис отметил, что новые назначения являются обычной практикой в автомобильной индустрии. "Перевод руководителей подразделений и новые вызовы для них обеспечивают профессиональный и личностный рост каждого менеджера, а также укрепляет горизонтальные связи внутри компании, необходимые для эффективной работы и оперативного принятия решений", — подчеркнул Каракатзанис.
Михаил Рябов родился в 1963 году. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности "Технология машиностроения". На АвтоВАЗе с 1986 года. Начинал слесарем механосборочных работ. Был мастером, начальником участка, заместителем начальника и начальником цеха, начальником производства, директором программы. С 2010 по 2012 год — директор проекта "Автомобили на платформе В0". С 2012 по 2014 год — вице-президент по продуктам и программам. С февраля 2014 года — генеральный директор ООО "Lada Ижевск".
Николай Строков родился в 1961 году. Окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности "Оборудование и технология сварочного производства". На АвтоВАЗе с 1984 года, занимал различные должности в сборочно-кузовном производстве, в том числе: директор производства автомобилей ВАЗ-2121, директор производства Lada Kalina. С 2004 по 2013 работал в системе обеспечения качества: от замдиректора по качеству СКП до замдиректора по качеству АвтоВАЗа. С 2015 года — вице-президент по производству автомобилей ПАО "АвтоВАЗ".
Денис Носов родился в 1975 году. Окончил Самаркандский государственный университет (Узбекистан), по специальности "Физика". Сферы трудовой деятельности: управление производством и качеством в крупных компаниях в том числе Nissan Motor Company и MAN AG. На АвтоВАЗе с 2018 г. — директор производства пластмассовых изделий.