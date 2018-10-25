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Происшествия

В Тольятти за день под автомобили попали два малолетних пешехода

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 октября, в Центральном районе Тольятти участником ДТП стал 54-летний водитель Datsun, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в 12:30 мужчина ехал по ул. Карбышева и в районе дома № 17 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил восьмилетнего мальчика, который шел из школы домой. Ребенок получил травмы.

А в 17:00 в районе дома № 125 по ул. Ларина 26-летний водитель грузовой "Газели" сбил 10-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть в не предназначенном для этого месте, в зоне видимости нерегулируемого перекрестка.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские разыскали родственников пострадавшего благодаря социальным сетям. Как выяснилось, они уже разыскивали ребенка в окрестностях дома.

По данным правоохранителей, сейчас состояние ребенка стабильное.

По фактам ДТП ведутся проверки.

Теги: ДТП пострадавшие дети пешеходы Тольятти
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