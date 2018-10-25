В Тольятти из легковушки на ходу выпала семилетняя девочка

В среду, 24 октября, в Тольятти произошло ДТП с участием 31-летнего водителя Lada Priora, ехавшего с женщиной и ее семилетней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в 22:00 автомобилист ехал по Московскому проспекту. В районе дома № 8д, когда он выезжал на кольцевую развязку, из машины выпала девочка. Ни она, ни ее мать не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ребенку понадобилась помощь врачей.

В областной полиции отметили, что водителя легковушки привлекли к ответственности сразу за несколько правонарушений: незаконную предпринимательскую деятельность, отсутствие полиса ОСАГО, а также перевозку детей с нарушением правил.

По факту ДТП ведется проверка.