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Происшествия

В Тольятти из легковушки на ходу выпала семилетняя девочка

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 октября, в Тольятти произошло ДТП с участием 31-летнего водителя Lada Priora, ехавшего с женщиной и ее семилетней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в 22:00 автомобилист ехал по Московскому проспекту. В районе дома № 8д, когда он выезжал на кольцевую развязку, из машины выпала девочка. Ни она, ни ее мать не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ребенку понадобилась помощь врачей.

В областной полиции отметили, что водителя легковушки привлекли к ответственности сразу за несколько правонарушений: незаконную предпринимательскую деятельность, отсутствие полиса ОСАГО, а также перевозку детей с нарушением правил.

По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие дети Тольятти
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