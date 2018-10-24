В Тольятти пройдет презентация фильма "Только не они", снятого в этом городе

В пятницу, 26 октября, в 19:00 в тольяттинском кинотеатре MORI CINEMA состоится презентация и специальный показ фильма "Только не они" (16+), сообщила пресс-служба департамента культуры города.

Съемки этого фильма, снятого в жанре комедии с элементами фэнтези, проходили в Тольятти с участием большой массовки. В фильме использованы спецэффекты.

О том, как проходили съемки, зрителям расскажет режиссер фильма Александр Бойков.