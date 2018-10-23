Театр "Дилижанс" покажет спектакль в жанре эко-комикс "Опасное путешествие пакета по свалке"

В Тольятти на малой сцене Театра юного зрителя "Дилижанс" 24, 27 и 28 октября пройдут премьерные показы спектакля в жанре эко-комикс "Опасное путешествие пакета по свалке" (6+), сообщает пресс-служба театра.

Современная экологическая сказка рассчитана на детей среднего школьного возраста, а также их родителей и учителей.

Автор пьесы, режиссер и композитор спектакля, художественный руководитель театра Виктор Мартынов уже давно задумал поставить спектакль, поднимающий важные экологические темы, актуальные для такого крупного индустриального города, как Тольятти. Это и бережное отношение к окружающей среде, и проблема свалок, и организация раздельного сбора мусора с целью экономии природных ресурсов, и многое другое. Работа над спектаклем шла более двух лет. В итоге родилась оригинальная история про обитателей огромной свалки, мечтающих о спасении и новой полезной и активной жизни.

Главные герои спектакля Бутылка, Кирпич, Тряпка, Огрызок и Батарейка чувствуют ненужность и изолированность от общества. Когда же случайно к ним прилетает молодой и легкий на подъем Пакет, у каждого появляется надежда на второй шанс в своем существовании. Пытаясь выбраться за границы мусорной территории, герои сказки постигают причины возникновения свалок, и, самое главное, находят информацию о том, как можно построить жизнедеятельность человечества с учетом полной переработки отходов. Конечно, противостоять огромной зловонной цивилизации они не могут, но, принеся себя в жертву, они добиваются исчезновения и преображения данной свалки.

История выброшенных предметов существует в явной смысловой параллели с жизнью людей. Ощущая себя ненужным в современном урбанистическом мироустройстве, человек способен задуматься о смысле жизни, о сохранении природы, о будущем своей души.

"Рассказывая о приключениях обитателей свалки, я хотел бы поразмышлять о предназначении каждого из нас, — рассказывает Виктор Мартынов. — Как фэнтезийная сказка, рассчитанная на ребят среднего школьного возраста, пьеса будет интересна также и взрослой публике, давая пищу для размышления и являясь поводом для серьезного разговора об экологии между родителями, учителями и детьми".

Действующие лица и исполнители: Пакет — Дмитрий Кошелев; Бутылка — Катя Миронова.