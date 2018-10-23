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Культура

Театр "Дилижанс" покажет спектакль в жанре эко-комикс "Опасное путешествие пакета по свалке"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти на малой сцене Театра юного зрителя "Дилижанс" 24, 27 и 28 октября пройдут премьерные показы спектакля в жанре эко-комикс "Опасное путешествие пакета по свалке" (6+), сообщает пресс-служба театра.

Современная экологическая сказка рассчитана на детей среднего школьного возраста, а также их родителей и учителей.

Автор пьесы, режиссер и композитор спектакля, художественный руководитель театра Виктор Мартынов уже давно задумал поставить спектакль, поднимающий важные экологические темы, актуальные для такого крупного индустриального города, как Тольятти. Это и бережное отношение к окружающей среде, и проблема свалок, и организация раздельного сбора мусора с целью экономии природных ресурсов, и многое другое. Работа над спектаклем шла более двух лет. В итоге родилась оригинальная история про обитателей огромной свалки, мечтающих о спасении и новой полезной и активной жизни.

Главные герои спектакля Бутылка, Кирпич, Тряпка, Огрызок и Батарейка  чувствуют ненужность и изолированность от общества. Когда же случайно к ним прилетает молодой и легкий на подъем Пакет, у каждого появляется надежда на второй шанс в своем существовании. Пытаясь выбраться за границы мусорной территории, герои сказки постигают причины возникновения свалок, и, самое главное, находят информацию о том, как можно построить жизнедеятельность человечества с учетом полной переработки отходов. Конечно, противостоять огромной зловонной цивилизации они не могут, но, принеся себя в жертву, они добиваются исчезновения и преображения данной свалки.

История выброшенных предметов существует в явной смысловой параллели с жизнью людей. Ощущая себя ненужным в современном урбанистическом мироустройстве, человек способен задуматься о смысле жизни, о сохранении природы, о будущем своей души.

"Рассказывая о приключениях обитателей свалки, я хотел бы поразмышлять о предназначении каждого из нас, — рассказывает Виктор Мартынов. — Как фэнтезийная сказка, рассчитанная на ребят среднего школьного возраста, пьеса будет интересна также и взрослой публике, давая пищу для размышления и являясь поводом для серьезного разговора об экологии между родителями, учителями и детьми".

Действующие лица и исполнители: Пакет — Дмитрий Кошелев; Бутылка — Катя Миронова.

Теги: театр Дилижанс театр спектакли экология Тольятти
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Валентина Казакова 03 августа 2015 14:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

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