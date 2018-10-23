У 72-летнего тольяттинца в гараже нашли пистолет и 253 патрона

В Тольятти у 72-летнего местного жителя в гараже на ул. Комсомольской обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У пенсионера нашли пистолет Макарова и 253 патрона калибра 9 мм. Тольяттинец пояснил полицейским, что около 10 лет назад он приобрел все это у незнакомого мужчины и хранил в гараже. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.