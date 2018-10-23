У 72-летнего тольяттинца в гараже нашли пистолет и 253 патрона

В Тольятти у 72-летнего местного жителя в гараже на ул. Комсомольской обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
У пенсионера нашли пистолет Макарова и 253 патрона калибра 9 мм. Тольяттинец пояснил полицейским, что около 10 лет назад он приобрел все это у незнакомого мужчины и хранил в гараже.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.