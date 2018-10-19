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Происшествия

Тольяттинского полицейского подозревают в подстрекательстве к изготовлению и сбыту наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного У МВД России по Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Его подозревают по ч. 4 ст. 33 п. "б, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Подстрекательство к незаконному производству и сбыту наркотиков"), ч. 4 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По версии следствия, в начале августа 2018 г. подозреваемый вместе с другими полицейскими сфальсифицировал документы, представив все так, будто мужчина производил и хранил дезоморфин, чего в действительности тот не совершал. На основании этих поддельных материалов было возбуждено уголовное дело.

В это же время подозреваемый склонил другого человека к незаконному изготовлению и сбыту дезоморфина, якобы в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается. По факту произошедшего начальник ГУ МВД России по Самарской области назначил служебную проверку.

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