Ветеринара из Тольятти подозревают в служебном подлоге

В Тольятти 43-летнего сотрудника ветеринарной организации подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина, уже имеющий судимость за покушение на получение взятки, внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 кг говядины между двумя торговыми фирмами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.