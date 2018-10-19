Ветеринара из Тольятти подозревают в служебном подлоге

В Тольятти 43-летнего сотрудника ветеринарной организации подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, мужчина, уже имеющий судимость за покушение на получение взятки, внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 кг говядины между двумя торговыми фирмами.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.