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Происшествия

В Тольятти у АЗС мужчину покусала собака

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 октября, в 1:58, у автозаправки на Южном шоссе в Тольятти понадобилась помощь 66-летнему мужчине, которого покусала собака. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Предположительно, мужчина получил открытую рану голени. Для него вызвали "скорую".

Прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в медучреждение.

Теги: ЧП пострадавшие животные Тольятти
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