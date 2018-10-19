В Тольятти у АЗС мужчину покусала собака

В пятницу, 19 октября, в 1:58, у автозаправки на Южном шоссе в Тольятти понадобилась помощь 66-летнему мужчине, которого покусала собака. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Предположительно, мужчина получил открытую рану голени. Для него вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в медучреждение.