В Тольятти у АЗС мужчину покусала собака

В пятницу, 19 октября, в 1:58, у автозаправки на Южном шоссе в Тольятти понадобилась помощь 66-летнему мужчине, которого покусала собака. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
Предположительно, мужчина получил открытую рану голени. Для него вызвали "скорую".
Прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в медучреждение.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.