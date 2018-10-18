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Общество

Прокуратура нашла в Центральном районе Тольятти 50 нарушений при подготовке к отопительному сезону

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При проверках подготовке к отопительному сезону 2018-2019 прокуратура Центрального района Тольятти выявила 50 нарушений, внесла 25 представлений, объявила 17 предостережений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в надзорном ведомстве.

Многочисленные нарушения обнаружились у управляющих компаний, подрядных организаций и поставщиков коммунальных ресурсов.

Так, 16 УК нарушили Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, а именно не предоставили госжилинспекции паспорта готовности в установленный срок — 15 сентября. Руководителям этих организаций внесли представления об устранении нарушений.

"Кроме того, в ходе проверок было установлено, что подрядные организации ООО "РСУ", ООО "МВА Транс", ООО "Консор", ООО "Инвестком", ООО "Сити-Строй-Снаб" затянули работы по капремонту по адресам: ул. 50 лет Октября, 57, 59; ул. Мира, 92, 94; ул. Родины, 16; ул. Победы 78/ул.Мира, 90, — уточняют в прокуратуре Центрального района. — Ненадлежащей контроль за выполнением работ также был осуществлен и НО "Фонд капитального ремонта". В адрес указанных организаций прокуратура Центрального района внесла представления об устранении нарушений".

Для устранения недостатков и незамедлительного выполнения как капремонта, так своевременной промывки и опрессовки инженерного оборудования жилых домов в Центральном районе прокуратура объявляла предостережения.

В прокуратуре Центрального района подчеркнули, что вопрос подготовки к пуску тепла на объекты находится на особом контроле в их ведомстве.

Теги: прокуратура нарушения ЖКХ отопление Тольятти
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