В Тольятти судили оперативника ОУР, пристегнувшего мужчину наручниками к ножке лавки

В понедельник, 15 октября, огласили приговор оперуполномоченному отделения по розыску ОУР ОП № 24 УМВД России по Тольятти. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением спецсредств (п. "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Центрального района.

По данным надзорного ведомства, следствие установило, что оперативник пристегнул доставленного в отдел мужчину к ножке лавки в коридоре, тем самым незаконно ограничив его свободу передвижения.

А мужчина попал в отдел полиции по итогам оперативно-розыскных мероприятий по противодействию продажи запрещенных спортивных препаратов.

"В результате преступных действий оперуполномоченного были существенно нарушены права задерживаемого, поскольку средства ограничения подвижности могут использоваться исключительно для пресечения сопротивления сотруднику полиции, — поясняют в прокуратуре Центрального района. — Но какого-либо сопротивления не оказывалось. Гражданин не был задержан в порядке ст. 91,92 УПК РФ, в отношении него не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу либо административный арест".

В прокуратуре сообщили, что в суде оперативник признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке.

В итоге суд Центрального района приговорил его к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на полтора года. Приговор суда в законную силу не вступил.