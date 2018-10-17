Тольяттинец изготавливал дома патроны для ПМ и АПС

В Тольятти 57-летнего местного жителя задержали по подозрению в изготовлении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В частном доме мужчины на ул. Первомайской нашли 79 патронов калибра 9 мм для пистолетов конструкции Макарова (ПМ), Стечкина (АПС) и другого оружия, а также различные инструменты.

Тольятинец пояснил полицейским, что изготавливал патроны для личного пользования, хотя и знал, что это запрещено.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.