Тольяттинец изготавливал дома патроны для ПМ и АПС

В Тольятти 57-летнего местного жителя задержали по подозрению в изготовлении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В частном доме мужчины на ул. Первомайской нашли 79 патронов калибра 9 мм для пистолетов конструкции Макарова (ПМ), Стечкина (АПС) и другого оружия, а также различные инструменты.
Тольятинец пояснил полицейским, что изготавливал патроны для личного пользования, хотя и знал, что это запрещено.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.