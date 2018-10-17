В Тольятти администрация школы заплатит за упавшее на автомобиль дерево

В понедельник, 15 октября, мировой судья Центрального района Тольятти обязал школу № 61 выплатить более 52 тыс. руб. автомобилисту, на машину которого с территории образовательного учреждения упало дерево. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил председатель Самарского реготделения Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергей Слюсарев.

Инцидент с деревом, упавшим на Lada Priora, произошел 11 мая 2018 года.

Школа находится в подчинении департамента образования администрации Тольятти. Сергей Слюсарев пояснил, что в соответствии с гражданским законодательством собственник обязан содержать принадлежащее ему имущество. И если у школы № 61 недостаточно средств, ущерб владельцу поврежденного автомобиля взыщут субсидиарно с администрации города.

Кроме того, в "Комитете по защите прав автомобилистов" отмечают, что если дерево или ветки упали с участка, относящегося к многоквартирному дому, отвечать за ущерба, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, будет управляющая компания, так как земля с насаждениями входит в состав общего имущества.

Так, по данным Сергея Слюсарева, Автозаводский районный суд 9 августа 2018 г. за повреждение автомобиля упавшими ветками на ул. Новозаводской взыскал 72 тыс. руб. с управляющей компании, которая должна была содержать прилегающий к дому участок.