В Тольятти администрация школы заплатит за упавшее на автомобиль дерево

В понедельник, 15 октября, мировой судья Центрального района Тольятти обязал школу № 61 выплатить более 52 тыс. руб. автомобилисту, на машину которого с территории образовательного учреждения упало дерево. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил председатель Самарского реготделения Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергей Слюсарев.
Инцидент с деревом, упавшим на Lada Priora, произошел 11 мая 2018 года.
Школа находится в подчинении департамента образования администрации Тольятти. Сергей Слюсарев пояснил, что в соответствии с гражданским законодательством собственник обязан содержать принадлежащее ему имущество. И если у школы № 61 недостаточно средств, ущерб владельцу поврежденного автомобиля взыщут субсидиарно с администрации города.
Кроме того, в "Комитете по защите прав автомобилистов" отмечают, что если дерево или ветки упали с участка, относящегося к многоквартирному дому, отвечать за ущерба, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, будет управляющая компания, так как земля с насаждениями входит в состав общего имущества.
Так, по данным Сергея Слюсарева, Автозаводский районный суд 9 августа 2018 г. за повреждение автомобиля упавшими ветками на ул. Новозаводской взыскал 72 тыс. руб. с управляющей компании, которая должна была содержать прилегающий к дому участок.
Также в "Комитете по защите прав автомобилистов" рассказали, что делать водителям, на чьи машины упали деревья и ветки:
1. Не перемещать автомобиль и не убирать следы происшествия.
2. Сделать фотографии повреждений и общего вида автомобиля под разными углами с привязкой к местности;
3. Вызвать полицию по единому телефону 112. Вызывать ГИБДД не следует, так как причинение ущерба неподвижному автомобилю не является ДТП.
4. Записать данные свидетелей.
5. После прибытия полиции и составления протокола осмотра места происшествия внимательно прочитать протокол и проверить в нем данные (марка, номер автомобиля, ваши личные данные, адрес происшествия, перечень повреждений). При необходимости внесите в протокол замечания и только после этого подписывать его.
6. Получить в полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ). Как правило, такое постановление выдается в течение трех — 10 дней.
7. Установить лицо, ответственное за причинение ущерба. Это может быть собственник земельного участка или управляющая компания.
8. Обратиться в оценочную компанию и получить отчет об оценке ущерба. О дате и времени осмотра автомобиля следует известить собственника участка. Это можно сделать телеграммой.
9. Обратиться к собственнику земли (УК или коммунальной службе) с письменной претензией.
10. В случае неполучения ответа на претензию или отказа возместить ущерб в досудебном порядке, готовить иск в суд.