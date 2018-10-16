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Культура

В Тольятти откроется выставка"Клод Моне. Век импрессионизма"

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский художественный музей 18 октября в 17.00 приглашает на открытие выставки "Клод Моне. Век импрессионизма" (12+), сообщила пресс-служба ТХМ.

В экспозиции представлено 50 репродукций картин самых известных художников-импрессионистов Монмартра XIX века — Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.

Картины импрессионистов — одни из самых ценных и дорогих в мире. Они находятся в музеях и частных коллекциях разных стран, поэтому собрать все самые знаменитые картины в одну выставку не представляется возможным. Но сегодня, благодаря современным уникальным компьютерным технологиям, можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров.

В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Выставка оставит незабываемое впечатление у любого зрителя.

Импрессионизм существует вне времени и национальных границ. Ни одно художественное направление не давало столько свободы для игры воображения и интерпретации. Увлекательные экскурсии, из которых вы узнаете о жизни и творчестве великих гениев, сувенирная продукция с изображением знаменитых картин — все это ждет вас на выставке.

Теги: тольяттинский художественный музей музеи выставка Тольятти
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Последние комментарии

Валентина Казакова 03 августа 2015 14:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

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