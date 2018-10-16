В Тольятти откроется выставка"Клод Моне. Век импрессионизма"

Тольяттинский художественный музей 18 октября в 17.00 приглашает на открытие выставки "Клод Моне. Век импрессионизма" (12+), сообщила пресс-служба ТХМ.

В экспозиции представлено 50 репродукций картин самых известных художников-импрессионистов Монмартра XIX века — Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.

Картины импрессионистов — одни из самых ценных и дорогих в мире. Они находятся в музеях и частных коллекциях разных стран, поэтому собрать все самые знаменитые картины в одну выставку не представляется возможным. Но сегодня, благодаря современным уникальным компьютерным технологиям, можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров.

В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Выставка оставит незабываемое впечатление у любого зрителя.

Импрессионизм существует вне времени и национальных границ. Ни одно художественное направление не давало столько свободы для игры воображения и интерпретации. Увлекательные экскурсии, из которых вы узнаете о жизни и творчестве великих гениев, сувенирная продукция с изображением знаменитых картин — все это ждет вас на выставке.