В Тольятти отметили рост инвестиционной активности

Вопросы социально-экономического развития Тольятти рассмотрели на заседании Коллегии администрации.

Замруководителя департамента экономического развития Елена Демидова подвела итоги социально-экономической сферы за первое полугодие 2018 года. Она отметила, что объем отгруженной промышленной продукции за январь–июнь 2018 г. вырос в целом на 23% и составил 261 млрд руб., в том числе в автомобилестроении — на 29,4% до 166 млрд руб., в химическом производстве — на 20% до 63 млрд рублей.

"В 2018 году отмечается рост инвестиционной активности крупных и средних организаций города: по итогам первого полугодия 2018 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 10,7% и составил 11,3 млрд. рублей. По состоянию на 1 июля 2018 года резидентами ТОР "Тольятти" освоено 573,2 млн рублей инвестиций", — пояснила она.

За 1 полугодие 2018 г. в городе создано более 4 тыс. новых рабочих мест, в том числе за счет резидентов ТОР — 1,15 тыс. рабочих мест.

Растет количество малых и средних организаций. По состоянию на 10 сентября 2018 г. в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства было зарегистрировано 33,2 тыс. юридических и физических лиц. За полгода в бюджет города поступило 187, 6 млн руб. налогов от субъектов малого предпринимательства, что на 6,5% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Резюмируя свой доклад, Елена Демидова отметила, что в экономике города идут активные восстановительные процессы и дала положительный прогноз на ближайшие три года.