В ДТП на трассе под Тольятти пострадала четырехлетняя девочка

В субботу, 13 октября, в 13:00 в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 38-летнего водителя Ford Focus.
Он ехал по дороге Тольятти — Ташелка в направлении пос. Менжинский. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, при обгоне между 35 и 36 км дороги автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим впереди ВАЗ-219010, который поворачивал налево. После столкновения иномарка съехала в левый кювет.
В аварии пострадала четырехлетняя пассажирка Ford. Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали ей помощь на месте и назначили амбулаторное лечение.
По факту ДТП ведется проверка.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.