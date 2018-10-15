В ДТП на трассе под Тольятти пострадала четырехлетняя девочка

В субботу, 13 октября, в 13:00 в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 38-летнего водителя Ford Focus.

Он ехал по дороге Тольятти — Ташелка в направлении пос. Менжинский. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при обгоне между 35 и 36 км дороги автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим впереди ВАЗ-219010, который поворачивал налево. После столкновения иномарка съехала в левый кювет.

В аварии пострадала четырехлетняя пассажирка Ford. Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали ей помощь на месте и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка.