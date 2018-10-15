Тольяттинец выиграл в Верховном Суде у приставов, не пускавших его за границу

Верховный Суд РФ встал на сторону тольяттинца, который обжаловал действия судебных приставов.

Приставы не пускали мужчину за границу за то, что он имел долги по транспортному и имущественному налогам. Вместе с пени и штрафами долг составлял около 35 тыс. рублей.

Приставы возбудили производство, должнику закрыли выезд на полгода, сообщили в ВС РФ.

Но, по данным ВС РФ, приставы ошиблись — мужчина уже оплатил большую часть долга на момент запрета его выезда за границу. Он остался должен лишь 911 руб., а запрещать выезд за границу можно только при долге более 10 тыс. рублей.

Истец смог доказать, что направлял госслужащим справки из налоговой, о том, что он уже оплатил долги, но его все не убирали из реестра должников.

Тогда мужчина подал в суд. Суд Комсомольского района Тольятти иск не удовлетворил, областной суд также не поддержал обидевшегося тольятинца.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда решила, что должник должен был как минимум быть оповещен, что его не выпустят за границу за долги.

"На дату возбуждения исполнительного производства задолженность истца составляла менее 10 тыс. руб., что свидетельствует о незаконности постановления об ограничении ему выезда из России", — сообщает ВС РФ.

В итоге Верховный Суд отменил решения прошлых судов.