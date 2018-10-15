Женщина получила ожоги в пожаре на б-ре Татищева

В понедельник, 15 октября, в 7:26, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на бульваре Татищева в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 5 кв. м. В тушении участвовали 24 человека. С помощью шести спецмашин они полностью ликвидировали пожар в 7:48. Причины пожара и ущерб устанавливаются. В оперативных службах сообщают, что при пожаре ожоги получила женщина. После оказания помощи ее доставили в ожоговый центр.