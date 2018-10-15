16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На АвтоВАЗе обнаружили незаконную криптоферму При тушении пожара на дачах под Тольятти обнаружено тело мужчины В Тольятти ищут свидетелей попытки вскрыть банкомат Врачи тольяттинской "скорой" спасли мужчину, съевшего на спор четыре мухомора В Тольятти ночью 32 человека тушили крупный пожар на ул. Комсомольской

Происшествия

Женщина получила ожоги в пожаре на б-ре Татищева

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати

В понедельник, 15 октября, в 7:26, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на бульваре Татищева в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 5 кв. м.

В тушении участвовали 24 человека. С помощью шести спецмашин они полностью ликвидировали пожар в 7:48.

Причины пожара и ущерб устанавливаются. В оперативных службах сообщают, что при пожаре ожоги получила женщина. После оказания помощи ее доставили в ожоговый центр.

Теги: пожары пострадавшие Тольятти
Комментировать

Последние комментарии

Петр Лихоманов 04 сентября 2018 11:24 Несправедливо наказанный за отказ от освидетельствования водитель из Тольятти добился оправдания в Верховном Суде

85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.

Михаил Грушевский 24 августа 2018 06:31 В Тольятти водитель ударил ножом девушку, задевшую своей машиной его автомобиль

Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4