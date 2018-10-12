16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При тушении пожара на дачах под Тольятти обнаружено тело мужчины В Тольятти ищут свидетелей попытки вскрыть банкомат Врачи тольяттинской "скорой" спасли мужчину, съевшего на спор четыре мухомора В Тольятти ночью 32 человека тушили крупный пожар на ул. Комсомольской Оправдательный приговор бывшего советника предправления Фиа-Банка пытается обжаловать АСВ

Происшествия

Тольяттинца обвиняют в принуждении к проституции и публикации интимных фото девушки

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати

В Тольятти завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в принуждении несовершеннолетней к проституции и незаконное распространение сведений, составляющих личную тайну. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2017 г. злоумышленник принудил заниматься проституцией девушку 2001 года рождения. Кроме того, он выложил в социальной сети фотографии потерпевшей интимного содержания.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения.

Теги: преступление уголовное дело проституция Тольятти

Последние комментарии

Петр Лихоманов 04 сентября 2018 11:24 Несправедливо наказанный за отказ от освидетельствования водитель из Тольятти добился оправдания в Верховном Суде

85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.

Михаил Грушевский 24 августа 2018 06:31 В Тольятти водитель ударил ножом девушку, задевшую своей машиной его автомобиль

Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4