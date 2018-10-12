Тольяттинца обвиняют в принуждении к проституции и публикации интимных фото девушки

В Тольятти завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в принуждении несовершеннолетней к проституции и незаконное распространение сведений, составляющих личную тайну. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2017 г. злоумышленник принудил заниматься проституцией девушку 2001 года рождения. Кроме того, он выложил в социальной сети фотографии потерпевшей интимного содержания.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.