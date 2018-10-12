Тольяттинца обвиняют в принуждении к проституции и публикации интимных фото девушки

В Тольятти завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в принуждении несовершеннолетней к проституции и незаконное распространение сведений, составляющих личную тайну. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2017 г. злоумышленник принудил заниматься проституцией девушку 2001 года рождения. Кроме того, он выложил в социальной сети фотографии потерпевшей интимного содержания.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения.