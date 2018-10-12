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Экономика и бизнес

В тольяттинском НПФ "Муниципальный" обнаружили признаки вывода активов

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Временная администрация по управлению Негосударственным пенсионным фондом Тольятти "Муниципальный" обнаружила признаки вывода активов Фонда, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Напомним, временная администрация была назначена в НПФ приказом Банка России от 27 апреля 2018 г. в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

"В ходе реализации своих полномочий временная администрация установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие признаков совершения действий, направленных на вывод активов Фонда", — сообщает ЦБ РФ.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный департамент МВД РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Теги: Центробанк РФ Пенсионный фонд НПФ финансы пенсии Тольятти

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