В тольяттинском НПФ "Муниципальный" обнаружили признаки вывода активов

Временная администрация по управлению Негосударственным пенсионным фондом Тольятти "Муниципальный" обнаружила признаки вывода активов Фонда, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Напомним, временная администрация была назначена в НПФ приказом Банка России от 27 апреля 2018 г. в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

"В ходе реализации своих полномочий временная администрация установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие признаков совершения действий, направленных на вывод активов Фонда", — сообщает ЦБ РФ.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный департамент МВД РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.