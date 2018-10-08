Тольяттинец выплатил более 200 тыс. руб. алиментов после лишения водительских прав

Судебные приставы Автозаводского района № 1 Тольятти возбудили в отношении должника Ф. исполнительное производство за неуплату алиментов. Мужчина задолжал ребенку 245 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба управления службы судебных приставов, должника лишили прав на управление транспортными средствами. Отсутствие этого документа заставило мужчину погасить задолженность в полном объеме.
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12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????
Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?