Тольяттинец выплатил более 200 тыс. руб. алиментов после лишения водительских прав

Судебные приставы Автозаводского района № 1 Тольятти возбудили в отношении должника Ф. исполнительное производство за неуплату алиментов. Мужчина задолжал ребенку 245 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба управления службы судебных приставов, должника лишили прав на управление транспортными средствами. Отсутствие этого документа заставило мужчину погасить задолженность в полном объеме.