В Тольятти задержаны нелегальные роботы–трансформеры

На Тольяттинском таможенном посту одна из фирм предъявила к оформлению детские игрушки из Китая. Как сообщает пресс-служба ведомства, должностными лицами поста в результате досмотра было установлено, что игрушки, которые представляют собой роботов-трансформеров, маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.
Данные товарные знаки зарегистрированы и защищаются на территории Российской Федерации.
Фирмой при декларировании 2,9 тыс. игрушек не были представлены документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на территории России данных товаров с согласия правообладателя.
В соответствии со статьей 308 п. 2 Федерального закона № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", было принято решение о приостановлении выпуска товара, в рамках которого направлены письма представителю правообладателя — компании "Союзпатент".
Из ответа следовало, что права на использование вышеуказанных товарных знаков импортеру не передавались, а значит, товар обладает признаками контрафактности. В своем письме компания указала изъять игрушки из гражданского оборота и уничтожить, а также просит привлечь фирму, виновную в нарушении исключительных прав компании к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
По данному факту Самарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ.
На данный момент все выявленные роботы–трансформеры изъяты и направлены на экспертизу.
Последние комментарии
85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.