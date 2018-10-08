В Тольятти задержаны нелегальные роботы–трансформеры

На Тольяттинском таможенном посту одна из фирм предъявила к оформлению детские игрушки из Китая. Как сообщает пресс-служба ведомства, должностными лицами поста в результате досмотра было установлено, что игрушки, которые представляют собой роботов-трансформеров, маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.

Данные товарные знаки зарегистрированы и защищаются на территории Российской Федерации.

Фирмой при декларировании 2,9 тыс. игрушек не были представлены документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на территории России данных товаров с согласия правообладателя.

В соответствии со статьей 308 п. 2 Федерального закона № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", было принято решение о приостановлении выпуска товара, в рамках которого направлены письма представителю правообладателя — компании "Союзпатент".

Из ответа следовало, что права на использование вышеуказанных товарных знаков импортеру не передавались, а значит, товар обладает признаками контрафактности. В своем письме компания указала изъять игрушки из гражданского оборота и уничтожить, а также просит привлечь фирму, виновную в нарушении исключительных прав компании к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

По данному факту Самарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ.

На данный момент все выявленные роботы–трансформеры изъяты и направлены на экспертизу.