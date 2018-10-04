Тольяттинский застройщик "забыл" сказать дольщикам, что не сможет вовремя ввести дом в эксплуатацию

Прокуратура Комсомольского района Тольятти нашла нарушения в деятельности ООО "Единение", занимающегося долевым строительством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Единение" возводит многоквартирный жилой дом на ул. Матросова, 4а с привлечением средств граждан и юридических лиц на основании разрешения на строительство.

При этом застройщик не известил дольщиков о том, что не может ввести в эксплуатацию дом и подал документов в министерство строительства по Самарской области на продление разрешения на строительства. Также в связи с этим "Единение" не предложило дольщикам заключить дополнительные соглашения.

В адрес директора фирмы внесли представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.