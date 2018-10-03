В Тольятти охрана не пускает родителей в школу

"Нечего делать" — так аргументирует свои действия женщина-охранник, преграждая путь родителям, которые пытаются вслед за своими детьми зайти в школу.
Скандальное видео набирает просмотры и отзывы в соцсетях. Пользователи пишут, что инцидент произошел в школе № 46, которая расположена в Автозаводском районе Тольятти. При этом охрана якобы руководствуется приказом начальства, но вызвать директора школы к недовольным родителям отказывается.
Авторы видеоролика обещают написать обращение в министерство образования Самарской области с просьбой разобраться в правомерности действий сотрудников образовательного учреждения.
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12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????
Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?