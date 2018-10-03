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Общество

В Тольятти охрана не пускает родителей в школу

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Нечего делать" — так аргументирует свои действия женщина-охранник, преграждая путь родителям, которые пытаются вслед за своими детьми зайти в школу.

Скандальное видео набирает просмотры и отзывы в соцсетях. Пользователи пишут, что инцидент произошел в школе № 46, которая расположена в Автозаводском районе Тольятти. При этом охрана якобы руководствуется приказом начальства, но вызвать директора школы к недовольным родителям отказывается.

Авторы видеоролика обещают написать обращение в министерство образования Самарской области с просьбой разобраться в правомерности действий сотрудников образовательного учреждения.

Теги: школы родители Тольятти

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