Прокуратура разбирается в инциденте с попавшей в больницу тольяттинской школьницей

Прокурор Автозаводского района Тольятти провел проверку в связи с полученными школьницей травмами, сообщает надзорное ведомство.

Инцидент произошел 20 сентября. Вероятно, речь идет о госпитализации 12-летней девочки из школы № 72 на ул. Автостроителей, 92.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, во время урока физкультуры у девочки произошел конфликт с двумя другими детьми. В результате их умышленных действий школьница получила ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза.

По мнению надзорного ведомства, произошедшее показывает, что в школе нет надлежащих условий для безопасности образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся.

В результате директору внесли представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.