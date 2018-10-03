16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти пострадали водитель и пассажир врезавшейся в столб "Нивы" Сотрудники ставропольской полиции изъяли у нарушившего ПДД пешехода полкило конопли Тольяттинец стал фигурантом уголовного дела за повторное управление автомобилем пьяным На посту "Зеленовка" задержали водителя с поддельным разрешением на перевозку опасных грузов Мотоциклист из Самары погиб ночью в ДТП в Тольятти

Происшествия

Прокуратура разбирается в инциденте с попавшей в больницу тольяттинской школьницей

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати

Прокурор Автозаводского района Тольятти провел проверку в связи с полученными школьницей травмами, сообщает надзорное ведомство.

Инцидент произошел 20 сентября. Вероятно, речь идет о госпитализации 12-летней девочки из школы № 72 на ул. Автостроителей, 92.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, во время урока физкультуры у девочки произошел конфликт с двумя другими детьми. В результате их умышленных действий школьница получила ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза.

По мнению надзорного ведомства, произошедшее показывает, что в школе нет надлежащих условий для безопасности образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся.

Ответственным за безопасность обучающихся во время пребывания на территории образовательного учреждения является учитель, который преподает урок в определенном классе, а также дежурные в коридорах и рекреациях.

В результате директору внесли представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Теги: прокуратура школы нарушения пострадавшие дети Тольятти

Последние комментарии

Петр Лихоманов 04 сентября 2018 11:24 Несправедливо наказанный за отказ от освидетельствования водитель из Тольятти добился оправдания в Верховном Суде

85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.

Михаил Грушевский 24 августа 2018 06:31 В Тольятти водитель ударил ножом девушку, задевшую своей машиной его автомобиль

Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4