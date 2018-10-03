В Тольятти осудили водителя, сбившего двух пешеходов

Суд Центрального района Тольятти вынес приговор Никите П., который устроил ДТП с двумя пешеходами. Об этом сообщает прокуратура Тольятти.

Утром 15 января 2018 г. нетрезвый П. сел за руль. Он нарушил сразу несколько правил ПДД, проявил невнимательность, не выбрал безопасную скорость, оказался на встречной полосе, наехал на снежный вал и сбил двух пешеходов.

Одна из пострадавших скончалась на месте. Вторая — получила тяжкие травмы.

Несмотря на то что водитель признал вину, компенсировал моральный ущерб и возместил материальный вреда, гособвинение посчитало его деяние общественно опасным. Также учитывая тяжкие последствия, прокуратура просила суд изолировать автомобилиста от общества и лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Суд согласился с гособвинением. Приговор вступил в силу.