16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти пострадали водитель и пассажир врезавшейся в столб "Нивы" Сотрудники ставропольской полиции изъяли у нарушившего ПДД пешехода полкило конопли Тольяттинец стал фигурантом уголовного дела за повторное управление автомобилем пьяным На посту "Зеленовка" задержали водителя с поддельным разрешением на перевозку опасных грузов Мотоциклист из Самары погиб ночью в ДТП в Тольятти

Происшествия

В Тольятти осудили водителя, сбившего двух пешеходов

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати

Суд Центрального района Тольятти вынес приговор Никите П., который устроил ДТП с двумя пешеходами. Об этом сообщает прокуратура Тольятти.

Утром 15 января 2018 г. нетрезвый П. сел за руль. Он нарушил сразу несколько правил ПДД, проявил невнимательность, не выбрал безопасную скорость, оказался на встречной полосе, наехал на снежный вал и сбил двух пешеходов.

Одна из пострадавших скончалась на месте. Вторая — получила тяжкие травмы.

Несмотря на то что водитель признал вину, компенсировал моральный ущерб и возместил материальный вреда, гособвинение посчитало его деяние общественно опасным. Также учитывая тяжкие последствия, прокуратура просила суд изолировать автомобилиста от общества и лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Суд согласился с гособвинением. Приговор вступил в силу.

Теги: суд приговор ДТП смерть пострадавшие Тольятти

Последние комментарии

Петр Лихоманов 04 сентября 2018 11:24 Несправедливо наказанный за отказ от освидетельствования водитель из Тольятти добился оправдания в Верховном Суде

85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.

Михаил Грушевский 24 августа 2018 06:31 В Тольятти водитель ударил ножом девушку, задевшую своей машиной его автомобиль

Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4