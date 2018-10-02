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Происшествия

Гендиректора тольяттинской фирмы будут судить за махинации с налогами

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора ООО "Волгастроймонтаж". Его подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с 2013 по 2014 г. руководитель "Волгастроймонтажа" включал в декларации недостоверные сведения о строительно-ремонтных работах в корпусе ОАО "АвтоВАЗ" с привлечением субподрядчиков. Умышленно занизив налогооблагаемую базу, фирма уклонилась от уплаты НДС более 31 млн рублей. Фактически работы по контрактам выполняла сама компания.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения.

Теги: преступление уголовное дело налоги обвинение Тольятти

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